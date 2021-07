Dieci anni per trasformare il Paese. A colloquio con Pinuccio Catalano

(FERPRESS) – Roma, 22 LUG – “Dieci anni per trasformare l’Italia: è il titolo del documento con cui il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili presenta il quadro delle risorse, riforme ed interventi legati alla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ed è la sintesi migliore che si può dare di un programma che deve riuscire davvero a cambiare il volto del Paese e a segnare una svolta storica”.

Ad affermarlo è Giuseppe Pasquale Roberto Catalano (così è indicato nel decreto di nomina del 4 ottobre 2019), che è il Coordinatore della Struttura tecnica di Missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza, ma è soprattutto l’uomo che si districa tra un mare di carte e di piani, ma alla fine contribuisce al disegno della nuova Italia del PNRR, con gli investimenti in decine di opere e processi di riforma, che hanno due traguardi principali: modernizzare il Paese, garantendo comunque la transizione ecologica e la resilienza, cioè la capacità di ripresa in particolare per quanto riguarda il Sud. Catalano è anche professore ordinario di Ingegneria economico-gestionale dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, incarico per cui è in aspettativa, ma di cui sente anche la mancanza, avendo contribuito (ad esempio, attraverso la creazione di un Master in Management del Trasporto pubblico locale) a diffondere la necessità di una adeguata formazione per affrontare le tematiche di un settore delicato e complesso come quello dei trasporti.

Parliamo di PNRR, ma in realtà dovremmo parlare di Piano Complementare.

Il Piano Complementare se non ci fosse bisognerebbe inventarlo, è un altro segno della genialità della cultura amministrativa italiana, del grande livello di preparazione dei funzionari, e – nello stesso tempo – è anche una dimostrazione della prontezza con cui il presidente del Consiglio Draghi e il Ministro Giovannini hanno colto la sfida della ripresa, in collaborazione don l’Unione Europea. E’ noto che dei 62 miliardi che il MIMS metterà a disposizione per realizzare il PNRR, la parte maggiore (40,7 miliardi) arriverà dal piano Next Generation UE, mentre il Piano Complementare avrà un affidamento di 9,6 miliardi di euro, oltre a 10 milioni di euro per l’Alta Velocità al Sud.

Ma questo cosa vuol dire, in pratica?

In una parola, vuol dire che nei prossimi giorni diventerà legge il Decreto legge n. 59/2021, già approvato ed emendato dal Senato e in attesa di ratifica dalla Camera, per l’approvazione nei termini dei 60 giorni. Abbiamo visto – con la visita della Von der Leyen a Roma -, come il PNRR viaggi ad alta velocità, l’Unione Europea si è impegnata a trasferire la prima tranche dei fondi entro luglio, ma il PNRR ha inevitabilmente i suoi tempi, le sue procedure, parliamo di fondi su cui comunque esiste un controllo e una valutazione che coinvolge direttamente Bruxelles.

Il Piano Complementare è lo strumento con cui l’Italia velocizza ulteriormente le procedure per realizzare i progetti, sono somme che rientrano nel piano generale delle risorse cui il nostro Paese può attingere nell’ambito del Recovery Plan, ma che l’Italia può gestire con maggiore flessibilità e velocità.

Facciamo un esempio pratico: un’infrastruttura ferroviaria ha i suoi tempi lunghi di realizzazione; suddivisa in lotti funzionali consente che una parte (ad esempio, tratte della Napoli-Bari o Catania-Palermo) vengano inserite nel PNRR e un’altra parte nel Piano Complementare.

