DHL Supply Chain Italy: accordo con organizzazioni sindacali per l’insourcing di ottocento dipendenti

(FERPRESS) – Roma, 1 SET – DHL Supply Chain Italy e le organizzazioni sindacali hanno appena raggiunto un accordo relativo all’insourcing di ottocento dipendenti in meno di un anno.

Tale accordo, di portata ampia, raggiunge il duplice obiettivo di garantire ai dipendenti le migliori condizioni di lavoro nel mercato di riferimento, nonché la flessibilità necessaria per una gestione sostenibile delle attività sulla base delle esigenze dei clienti DHL.

