DHL: inaugurato nuovo hub logistico presso la Cargo City dell’aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa

(FERPRESS) – Roma, 5 MAR – DHL Express Italy, leader nel trasporto espresso internazionale, alla presenza di Nazzarena Franco e di Alberto Nobis, rispettivamente CEO di DHL Express Italy e DHL Express Europe, di Armando Brunini, AD di SEA Aeroporti di Milano e del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, ha inaugurato oggi, in un evento misto digitale e in presenza, il nuovo hub logistico presso la Cargo City dell’aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it