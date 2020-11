DHL Express: Uiltrasporti, firmata ipotesi di accordo quadro nazionale. Revocato lo sciopero

(FERPRESS) – Roma, 20 NOV – “Finalmente norme chiare, controlli partecipati sulle condizioni di lavoro e adeguamenti salariali. È quanto prevede l’accordo quadro nazionale che abbiamo sottoscritto con DHL Express, valido per tutto il territorio nazionale. Una volta approvato dalle assemblee dei lavoratori, questo accordo consentirà di eliminare le attuali disparità di trattamento degli addetti ai ritiri e consegne e degli addetti al magazzino che lavorano per conto di DHL Express. Pertanto, con soddisfazione abbiamo revocato lo sciopero che era stato fissato il prossimo 23 novembre”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it