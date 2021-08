DHL Express: ordinati a Eviation i primi 12 aerei cargo completamente elettrici

(FERPRESS) – Roma, 3 AGO – DHL Express, il principale fornitore di servizi espressi al mondo, ed Eviation, il produttore globale di velivoli completamente elettrici con sede a Seattle, oggi scrivono la storia dell’aviazione annunciando che DHL è la prima ad ordinare da Eviation 12 aerei eCargo Alice completamente elettrici. Con questo impegno, DHL mira a creare una rete Express elettrica senza precedenti, diventando la società pioniera dell’aviazione sostenibile. L’Alice di Eviation è l’aereo completamente elettrico, che consente alle compagnie aeree, sia cargo che passeggeri, di operare una flotta a emissioni zero. Eviation prevede di consegnare a DHL Express l’aereo elettrico Alice nel 2024.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it