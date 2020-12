DHL Express Italy inaugura nuovo centro logistico di Campegine in provincia di Reggio Emilia

(FERPRESS) – Roma, 10 DIC – DHL Express Italy, leader nel trasporto espresso internazionale, alla presenza dell’amministratore delegato Nazzarena Franco ha inaugurato oggi, in un evento completamente digitale, il nuovo centro logistico di Campegine in provincia di Reggio Emilia. Hanno partecipato, in collegamento, Giuseppe Artioli, sindaco di Campegine, Roberta Mori, Consigliera regionale Emilia-Romagna, i clienti con gli interventi di Francesco Baiocchi (Sidel Group), Francesco Storino (Betty Blue Spa), Umberto Manfredi (Octo Telematics), nonché numerosi dipendenti. Il presidente di Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha inviato un video messaggio di saluto.

Pubblicato da COM il: 10/12/2020 h 13:12