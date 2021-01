DHL Express acquista otto Boeing 777 cargo. Rafforzato network aereo mondiale

(FERPRESS) – Roma, 13 GEN – DHL Express, il principale fornitore di servizi di consegna espressa al mondo, annuncia l’ordine di acquisto per ulteriori otto nuovi velivoli Boeing 777 cargo. L’investimento segna un ulteriore passo nell’espansione del network aereo intercontinentale di DHL Express per poter soddisfare la domanda dei clienti nei mercati del trasporto espresso internazionale in rapida crescita. Le prime consegne sono previste per il 2022.L’investimento segna un ulteriore passo nell’espansione di DHL Express della sua rete aerea intercontinentale per soddisfare la domanda dei clienti nei mercati del trasporto espresso internazionale in rapida crescita.

Pubblicato da COM il: 13/1/2021 h 11:37 - Riproduzione riservata