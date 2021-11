Deutsche Bahn promuove il progresso delle donne in Europa. Sottoscritto accordo a Bruxelles

(FERPRESS) – Roma, 5 NOV – Il settore ferroviario deve diventare più attraente per le donne in tutta Europa. È questo l’obiettivo dell’accordo tra le parti sociali “Women in Rail (WiR)”, firmato oggi a Bruxelles e per il quale Deutsche Bahn ha recentemente promosso una campagna come negoziatore delle compagnie ferroviarie europee. Le aziende sotto l’egida della Community of European Railways and Infrastructure Companies (CER) e della European Transport Workers’ Federation (ETF) hanno concordato principi e numerose misure per migliorare le pari opportunità sul posto di lavoro e creare migliori condizioni di lavoro e opportunità di carriera per le donne . La percentuale di donne sulle ferrovie europee è attualmente del 21 per cento.

