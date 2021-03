Deutsche Bahn: Pofalla, quest anno digitalizzeremo i collegamenti in sette regioni della Germania

(FERPRESS) – Roma, 10 MAR – Il governo federale tedesco, la Deutsche Bahn e l’industria accelereranno congiuntamente la digitalizzazione della rete ferroviaria nel 2021. Ad esempio, la Deutsche Bahn (DB), insieme all’Associazione dell’Industria Ferroviaria in Germania (VDB), quest’anno sta equipaggiando sette rotte regionali con tecnologia di interlocking digitale.

La nuova tecnologia sostituisce i sistemi convenzionali di vario tipo nel Nord Reno-Westfalia, nella Renania-Palatinato, nella Turingia e nel Libero Stato di Baviera. Ciò significa che in futuro più treni potranno circolare sui binari esistenti e aumenteranno l’affidabilità e la puntualità.

L’ordine è finanziato grazie al pacchetto del governo federale varato in occasione della crisi di Coronavirus, che prevede investimenti aggiuntivi per oltre 500 milioni di euro. Il Ministero federale dei trasporti e dell’infrastruttura digitale, DB e VDB avevano deciso di utilizzare i fondi e un programma di accelerazione nel 2020.

100 milioni di euro erano già stati utilizzati lo scorso anno, 400 milioni di euro affluiranno quest’anno. Con il programma di accelerazione, anche il retrofitting avrà una spinta complessiva: entro il 2035, cinque anni prima del previsto, le tecnologie digitali entreranno completamente in Germania e renderanno più efficiente la ferrovia rispettosa del clima. I passeggeri ei clienti del trasporto merci beneficiano di una maggiore qualità e capacità.

Sette società industriali firmano i primi contratti del cosiddetto programma ad alta velocità con DB Netz AG. Il programma porta ordini stabili per l’industria. Molte innovazioni vengono utilizzate per la prima volta, stanno entrando nuove aziende e vengono stabiliti standard per la tecnologia digitale. Per l’industria, il programma di investimenti significa assicurarsi numerosi posti di lavoro durante la pandemia.

Ronald Pofalla, membro del consiglio di amministrazione di DB Infrastructure: “Ora ci stiamo muovendo con la Digital Rail Germany in modalità turbo. Lavorando a stretto contatto con l’industria ferroviaria, quest’anno stiamo digitalizzando i collegamenti in sette regioni della Germania. I viaggiatori in treno e il trasporto merci beneficiano di un servizio ferroviario più ampio e affidabile “.

Enak Ferlemann, Segretario di Stato parlamentare presso il Ministro federale dei trasporti e delle infrastrutture digitali ha detto: “Il Digital Rail Germany (DSD) sta rapidamente aumentando di velocità. È ovvio. Ora dobbiamo utilizzare l’esperienza dei progetti pilota per ridurre ulteriormente i costi e i tempi di costruzione nell’ulteriore implementazione degli interblocchi digitali. Allo stesso tempo, stiamo guardando a un ampliamento dell’approccio del DSD, ad esempio per essere in grado di implementare l’orologio tedesco ancora più velocemente con la gestione della capacità digitale. In questo modo, il DSD fornisce un importante contributo al nostro obiettivo della politica ferroviaria centrale di aumentare il traffico sui binari “.

Andre Rodenbeck, Presidente dell’Associazione dell’industria ferroviaria ha detto: “Con il programma Digital Rail Germany, l’industria sta rivoluzionando insieme la mobilità sostenibile ‘Made in Europe’. L’avanzata digitalizzazione ci consente di utilizzare più treni sullo stesso percorso. E più binari significa semplicemente più protezione del clima. La rapida implementazione del programma ad alta velocità mostra chiaramente che le tecnologie sono pronte: siamo pronti per inaugurare una nuova era del trasporto ferroviario con digitalizzazione e automazione. Per una maggiore protezione del clima, per un’esperienza di viaggio completamente nuova e un’economia forte “.

Gerald Hörster, Presidente dell’Autorità Ferroviaria Federale ha detto: “Questo programma offre la possibilità alle ferrovie, all’industria ferroviaria e alle autorità di approvazione di ottimizzare ulteriormente i processi di approvazione sulla base di progetti gestibili e quindi di essere meglio preparati per il lancio dell’area”.

sfondo

Con un accordo di finanziamento tra il governo federale e le ferrovie, il governo federale ha messo a disposizione fondi aggiuntivi per la tecnologia di interlocking digitale all’inizio di dicembre 2020. Dal programma di stimolo economico per combattere le conseguenze della pandemia da coronavirus, sono disponibili 500 milioni di euro fino alla fine del 2021.

La digitalizzazione delle ferrovie crea posti di lavoro industriali e sostiene le medie imprese con sede in Germania che forniscono il business delle infrastrutture ferroviarie.

La digitalizzazione è un contributo alla svolta nel traffico e alla protezione del clima. Chi viaggia in treno viaggia già in gran parte senza CO2. Con gli interblocchi digitali intelligenti, è possibile utilizzare più treni sullo stesso percorso. In un tempo molto breve, molte più persone possono utilizzare il treno rispettoso del clima e molte più merci possono essere trasportate sui binari. La digitalizzazione sta rivoluzionando il trasporto ferroviario sostenibile: tempi di viaggio più brevi, tempi di attesa più brevi, informazioni precise sui clienti. I binari intelligenti danno un allarme prima di rompersi: i guasti vengono evitati e il traffico dei treni prosegue come previsto. Gli interblocchi digitali costituiscono la base per dotare la rete del sistema europeo di controllo dei treni (ETCS), standardizzato in tutta Europa.

