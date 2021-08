Deutsche Bahn: nuovo sciopero dei macchinisti GDL. L’azienda: sciopero estremo per affermare l’influenza

(FERPRESS) . Roma, 20 AGO – Un nuovo sciopero sarebbe un disagio aggiuntivo e superfluo per passeggeri e clienti del trasporto merci: la lotta che il sindacato dei macchinisti tedeschi ha ingaggiato – dicono al vertice di Deutsche Bahn – riguarda più l’affermazione della propria influenza che non la volontà di trovare una soluzione rapida lla vertenza contrattuale.

E DB ha chiesto al sindacato di rinunciare al nuovo sciopero perché sarà costretta ad applicare restrizioni per il trasporto di passeggeri e merci a causa degli scioperi ritenendo l’agitazione sindacale “un onere completamente inutile per i nostri passeggeri e i nostri clienti nel traffico merci”.

In precedenza, il sindacato GDL aveva comunicato che avrebbe ripreso a colpire da domani nel traffico merci e dal 23 agosto nel traffico passeggeri.

Martin Seiler, direttore del personale di DB ha dichiarato: “Questo secondo sciopero festivo dimostra che un partner della trattativa rifiuta costantemente la contrattazione collettiva. Invece di avere il coraggio di tornare al tavolo della discussione, la dirigenza del GDL sta spingendo all’estremo la sua lotta politico-sindacale per allargare la sua influenza sulle spalle dei clienti della ferrovia.

“DB – si legge in una nota – si rammarica delle possibili restrizioni al traffico merci e passeggeri a seguito dello sciopero del GDL e farà ancora una volta tutto il possibile per ridurre il più possibile l’impatto sul servizio”.

Il 7 giugno, DB aveva implementato la sua proposta salariale che include aumenti del 3,2 percento in due fasi: 1,5 percento il 1° gennaio 2022 e 1,7 percento il 1° marzo 2023 con una proroga della vigenza contrattuale al 30 giugno 2024. Per coprire i maggiori oneri; DB ha bisogno di un periodo più lungo per la corresponsione degli aumenti, come è avvenuto anche per il settore aeroportuale. DB ha anche offerto maggiori protezioni contro i licenziamenti, migliaia di nuove assunzioni e un piano pensionistico per gli anziani del settore.

