Deutsche Bahn: nell’anno del Coronavirus 25 mila assunzioni di cui 4700 junior

(FERPRESS) – Roma, 4 DIC – 25.000 assunzioni, di cui 4.700 dipendenti junior. Deutsche Bahn ha stabilito un record nell’anno della crisi del Coronavirus. L’azienda ha fatto il punto della situazione ieri a Berlino insieme al ministro federale dei trasporti Andreas Scheuer.

