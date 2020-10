Deutsche Bahn: l’ICE 4 realizzato in Nord Reno-Westfalia è stato battezzato dai viaggiatori “Metropole Ruhr”

(FERPRESS) – Roma, 5 OTT – L’ICE 4 della Deutsche Bahn (DB) è stato battezzato con il nome “Metropole Ruhr”. Ronald Pofalla, membro del consiglio per le infrastrutture presso DB, Hendrik Wüst, ministro dei trasporti per lo Stato del Nord Reno-Westfalia, Michael Peterson, presidente del consiglio per i trasporti a lunga distanza di DB e Michael Peter, amministratore delegato Siemens Mobility hanno preso parte alla cerimonia presso la stazione centrale di Düsseldorf.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da GR il: 5/10/2020 h 11:08 - Riproduzione riservata