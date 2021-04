Deutsche Bahn e la polizia federale lanciano una campagna di informazione per la sicurezza ferroviaria

(FERPRESS) – Roma, 13 APR – Deutsche Bahn e la polizia federale stanno lavorando insieme per migliorare la sicurezza nelle operazioni ferroviarie. L’obiettivo è prevenire efficacemente gli incidenti sui sistemi ferroviari e quindi salvare vite umane sensibilizzando in una fase iniziale.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it