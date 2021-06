Deutsche Bahn diventerà climaticamente neutra dieci anni prima

(FERPRESS) – Roma, 16 GIU – Deutsche Bahn raggiungerà gli obiettivi sulla neutralità climatica molto prima del previsto. Il capo della DB Richard Lutz ha informato il consiglio di sorveglianza: il gruppo DB anticipa di dieci anni il precedente obiettivo del 2050 al 2040. Ciò riguarda tutte le aree delle ferrovie tedesche e la controllata DB Schenker.

