Deutsche Bahn continua ad aumentare la sua offerta. Altri nuovi treni dal fine settimana di Pentecoste

(FERPRESS) – Roma, 25 MAG – Deutsche Bahn continua ad aumentare la sua offerta. Di conseguenza, i clienti avranno una gamma significativamente più ampia disponibile dal fine settimana di Pentecoste. Oltre alla ripresa delle linee turistiche ICE e IC, saranno anche rafforzati i collegamenti particolarmente popolari: Monaco-Dortmund via Norimberga, Francoforte sul Meno e Colonia, Monaco-Dortmund via Stoccarda e Colonia, e Basilea-Dortmund via Karlsruhe e Colonia. Qui, sono utilizzati treni con il doppio del numero di posti (doppia trazione). Anche il trasporto regionale di DB sta facendo progressi: la media nazionale degli orari è tornata al 95 percento.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da GR il: 25/5/2020 h 13:43 - Riproduzione riservata