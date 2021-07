Deutsche Bahn chiude primo semestre 2021 con perdita di 975 mln ma in termini di vendite è migliorata del 12,2% rispetto a 2020

(FERPRESS) – Roma, 29 LUG – Più viaggiatori, più merci, più vendite: Deutsche Bahn (DB) ha registrato una notevole tendenza al rialzo dal secondo trimestre del 2021. Con l’allentamento delle restrizioni per il Coronavirus in Germania, la domanda di trasporto a lunga distanza, particolarmente colpita dalla pandemia, è ripresa da aprile. Tuttavia, il lockdown duro e più volte esteso nei primi mesi dell’anno ha lasciato segni profondi sui risultati semestrali. Nonostante la pandemia, DB ha continuato a investire a un livello record per una crescita più rispettosa del clima, anche più di prima per le ferrovie in Germania.

Pubblicato da GR il: 29/7/2021 h 11:10 - Riproduzione riservata