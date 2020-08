Deutsche Bahn: apre un’area di coworking presso la stazione centrale di Berlino

(FERPRESS) – Roma, 27 AGO – Deutsche Bahn (DB) sta aprendo la sua area di coworking “everyworks” presso la stazione centrale di Berlino a tutti i viaggiatori, pendolari e visitatori della stazione. Le parti interessate possono prenotare immediatamente un lavoro con breve preavviso tramite un’app e fatturare al minuto.

