Deutsche Bahn apre la sua rete in fibra ottica per l’industria delle telecomunicazioni

(FERPRESS) – Roma, 20 DIC – Deutsche Bahn (DB) apre la sua rete in fibra ottica lungo le rotaie. I fornitori di telecomunicazioni possono ora utilizzare gratuitamente le capacità in fibra scura delle linee dati DB in tutta la Germania. La rete in fibra ottica di DB si estende parallelamente alla rete ferroviaria per oltre 18.500 km attraverso la Germania fino alle stazioni ferroviarie più remote.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 20/12/2019 h 11:48 - Riproduzione riservata