Deutsche Bahn applicherà la regola 3G ai treni e agli autobus dal 24 novembre

(FERPRESS) – Roma, 23 NOV – La regola 3G si applicherà ai treni e agli autobus della Deutsche Bahn dal 24 novembre. Se i passeggeri non sono stati vaccinati o guariti, devono avere con sé la prova di un test negativo. DB sta quindi implementando le ultime risoluzioni federali e statali per combattere la pandemia di coronavirus.

