Deutsche Bahn: accordo con l’Unione ferroviaria e dei trasporti per garantire l’occupazione

(FERPRESS) – Roma, 4 SET – Deutsche Bahn (DB) e l’Unione ferroviaria e dei trasporti (EVG) hanno messo a punto un pacchetto completo al tavolo dei negoziati con l’obiettivo di garantire l’occupazione in tempi difficili ed evitare danni strutturali causati dalla pandemia di coronavirus.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it