Deutsche Bahn: 99% passeggeri controllati nel traffico a lunga percorrenza osserva le nuove regole 3G

(FERPRESS) – Roma, 2 DIC – Il 99% dei passeggeri controllati nel traffico a lunga percorrenza osserva le nuove regole 3G. A una settimana dall’introduzione della nuova regola 3G su autobus e treni, Deutsche Bahn (DB) fa un bilancio positivo. I viaggiatori sono ben informati, aderiscono alla regola 3G e spesso mostrano la loro prova 3G di propria iniziativa al momento del controllo dei biglietti. In controlli casuali, i team di sicurezza e controllo hanno controllato circa 150.000 viaggiatori a lunga distanza dal 24 novembre.

