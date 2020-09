Delta annuncia la ripresa della rotta da Roma a New York con un Airbus 330-300

(FERPRESS) – Roma, 15 SET – Delta annuncia la ripresa della rotta da Roma a New York. Il volo opererà con un Airbus 330-300 inizialmente tre volte a settimana (il mercoledì, venerdì e la domenica), mentre una quarta frequenza settimanale, il lunedì, sarà aggiunta a ottobre 2020.

All’affidabilità operativa, Delta ha aggiunto “Delta CareStandard”: il protocollo della compagnia per stabilire un impegno a lungo termine per viaggiare sicuri, inclusa una pulizia migliorata, più spazio, un servizio più sicuro e ancora più flessibilità. In questo contesto, Delta ha introdotto nuove misure di pulizia per offrire maggiore tranquillità ai suoi passeggeri e all’equipaggio. Gli aeromobili vengono igienizzati con nebulizzazione elettrostatica prima di pulire manualmente le aree ad alto impatto, compresi i tavolinetti e le cinture di sicurezza. Gli assistenti di volo puliscono regolarmente le zone comuni durante il volo, comprese le toilette.

Inoltre, Delta continua a bloccare i sedili centrali e a limitare la capacità a bordo per garantire più spazio. La compagnia aerea offre anche kit di assistenza gratuiti con mascherina facciale e gel igienizzante su richiesta.

La ripresa del volo Delta per New York conferma l’importanza che il mercato italiano ricopre per l’azienda, presente a Fiumicino fin dal 1991.

Pubblicato da COM il: 15/9/2020 h 11:40 - Riproduzione riservata