Decreto semplificazioni: Baumgartner (Anita), autotrasporto e logistica grandi assenti

(FERPRESS) – Roma, 6 LUG – “Nessuna traccia di interventi rilevanti per il settore sembra esserci nella bozza all’esame del Consiglio dei Ministri – dichiara Thomas Baumgartner, Presidente di ANITA – e francamente non ne capiamo la ragione”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it