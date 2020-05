Dl Rilancio: Franchini (Ruote libere), male la De Micheli. Premia i Consorzi di servizio e penalizza le imprese

(FERPRESS) – Roma, 15 MAG – “Un ennesimo regalo indiretto del Governo alle associazioni di rappresentanza, sempre più scollegate dal mondo delle imprese reali. La ministra dei Trasporti De Micheli, infatti, nel Decreto Rilancio ha stanziato ulteriori 20 milioni di euro per le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali a favore degli autotrasportatori in conto terzi, portando così la somma complessiva a 260 milioni di euro, quando da anni diciamo, con prove alla mano, che quei 260 milioni potrebbero essere risparmiati completamente dallo Stato o indirizzati diversamente, davvero a favore delle imprese del settore”. A parlare è la portavoce di Ruote Libere Cinzia Franchini , un raggruppamento di piccoli imprenditori del trasporto merci.

