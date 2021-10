Decreto Infrastrutture: Conftrasporto, passo in avanti per portualità, autotrasporto e intermodalità

(FERPRESS) – Roma, 29 OTT – “E’ un passo avanti importante verso la rapida attuazione degli interventi sulla portualità collegati al PNRR”. Il presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè saluta con soddisfazione il decreto legge Infrastrutture approvato alla Camera.

Il riferimento è in particolare all’emendamento della presidente della Commissione Trasporti, Raffaella Paita, e della presidente della Commissione Ambiente, Alessia Rotta, che ha semplificato il complicato iter autorizzativo delle opere in ambito portuale, rendendone più celere l’approvazione e più certa la realizzazione.

