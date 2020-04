Decreto Cura Italia: MIT aggiorna elenco attività indifferibili da rendere in presenza presso gli uffici motorizzazione

(FERPRESS) – Roma, 21 APR – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con provvedimento a firma del Capo Dipartimento Dott.ssa Speranzina De Matteo, ha fornito un nuovo aggiornamento dell’elenco delle attività indifferibili da rendere in presenza presso gli uffici della motorizzazione, a seguito di quanto previsto dal decreto “Cura Italia” in relazione a proroga e sospensione di termini in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Consulta l’Elenco attività

21/4/2020 h 10:51