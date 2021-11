Decreto Clima: 20 mln per il trasporto scolastico sostenibile. On line la graduatoria degli ammessi

(FERPRESS) – Roma, 10 NOV – E’ online sul sito del Mite la graduatoria dei progetti per il trasporto scolastico sostenibile finanziati dal “Decreto Clima”, che ha stanziato 20 milioni di euro.

Il finanziamento, destinato ai Comuni con più di 50 mila abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell’aria, prevede la realizzazione di nuove linee di trasporto scolastico da attivare mediante scuolabus e/o miniscuolabus ad alimentazione ibrida o elettrica di nuova immatricolazione.

