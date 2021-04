Decolla #Volotea4Veneto, iniziativa di Volotea, Gruppo SAVE e Regione Veneto per il territorio

(FERPRESS) – Venezia, 7 APR – Volotea rafforza il suo legame con il nord-est e annuncia oggi l’avvio di #Volotea4Veneto, un’iniziativa nata in collaborazione con Gruppo SAVE e Regione del Veneto, a sostegno della cultura locale. Quattro progetti, promossi da altrettante istituzioni del territorio, sono in lizza per aggiudicarsi il finanziamento stanziato dalla low cost, che prevede un investimento totale di 100 mila euro, 90 mila dei quali destinati al progetto più meritevole e il restante dedicato alla promozione di questa speciale attività culturale e a rendere il contest accessibile a tutti.

Pubblicato da COM il: 7/4/2021 h 13:27 - Riproduzione riservata