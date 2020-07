De Micheli: “Italia veloce” è un’idea di Paese. In due anni vogliamo sbloccare opere per 40 miliardi

(FERPRESS) Roma, 2 LUG – Paola De Micheli è la prima donna Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Candidata naturale al ruolo di protagonista della collezione di “Women in Mobility” del nostro Magazine, ne abbiamo sottolineato più volte il ruolo in occasioni importanti e negli eventi cui ha partecipato, ma mai abbiamo avuto concretamente l’occasione di un’intervista diretta, di foto “in esclusiva” e di un colloquio breve, ma coinvolgente. Paola De Micheli merita la copertina perché è donna (un primato è un primato, se ci sono voluti 73 anni per avere un ministro dei Trasporti donna qualche ragione ci sarà, anche se sfugge alla coscienza e al buon senso dell’uomo moderno), ma soprattutto perché è un ministro – come ha dichiarato lei stessa – “appassionata della materia delle infrastrutture e dei trasporti”, forse perché la considera una questione di civiltà e di giustizia sociale, molto perché nella sua ormai già lunga carriera politica non ha affrontato mai nulla senza grande forza e determinazione, e l’apporto di un carattere volitivo e trascinante che traspare da tutti i pori. La storia parlamentare conosce (purtroppo) alti e bassi: in Parlamento Paola De Micheli, anche alle prese con una materia per lei forse quasi del tutto nuova, affronta tutte le audizioni o occasioni di discorsi in aula mostrando una partecipazione e una preparazione che emerge in ogni battuta e che è persino puntigliosa, come dimostra – nel suo piccolo – anche questa intervista, che – assicuriamo – è stata punteggiata riga per riga e parola per parola, pur non essendo il nostro giornale il re dei media. Aggiungiamo che – essendo la prima intervista in esclusiva – abbiamo voluto fare domande in parte anche provocatorie, questo Magazine ha il pregio di essere focalizzato e specializzato, dunque raccoglie tante voci, e la storia dei trasporti in Italia è lunga, complessa, punteggiata anche da cadute e contraddizioni.

L’unica cosa certa è che Paola De Micheli crede fermamente in quello che fa: una determinazione già evidente in una delle sue prime apparizioni pubbliche (nella lontana Trieste, al Forum internazionale di Pietrarsa), e confermata via via in mille altre occasioni e interventi. E niente di meglio di una “donna di ferro” laddove il ferro deve diventare una priorità per tutto il Paese: Paola De Micheli dixit, e state sicuri che – se ne avrà il tempo – sicuramente ci riuscirà.

Il Programma “Italia Veloce” prevede 200 miliardi di investimenti in 15 anni. Un impegno importante, economico, industriale, di progettazione. C’è già chi teme il rischio di una nuova “Legge Obiettivo”, con troppe opere prioritarie e che si dilata all’infinito. Da dove ritiene si debba partire; dalle Trasversali, dal Sud? Dai collegamenti intermodali?

“Italia Veloce” non è un libro dei sogni, ma un piano di quindici anni che discende da un’idea di paese: le infrastrutture devono accorciare le distanze, non solo quelle fisiche ma anche quelle sociali, per questo sono anche uno strumento di giustizia. Abbiamo definito un elenco di interventi – con tante opere ferroviarie, tanta economia del mare, cantieri aeroportuali e stradali – ciascuno provvisto di cronoprogramma, coperture, iter per portarli a compimento. Lì dentro ci sono cifre, cartine, processi e tempi. Nei prossimi due anni contiamo di sbloccare complessivamente 40 miliardi di opere.

Sul versante “Semplificazioni” e modello “Ponte di Genova” sembra di assistere ad uno stop and go. Possiamo fare il punto?

Il Decreto Semplificazioni arriverà presto in Consiglio dei Ministri: semplificare non significherà condonare sulla sicurezza e la legalità, ma attuare regole più veloci e semplici previste dal Codice degli Appalti per accelerare l’intero processo amministrativo di un’opera pubblica, dall’ideazione alla sua realizzazione. Per quanto riguarda il cosiddetto “Modello Genova” mi sono già espressa: a Genova c’erano condizioni particolari e irripetibili, ma da quell’esperienza abbiamo imparato molto. Non ci servono slogan per velocizzare le opere, ma misure concrete e applicabili.

Il trasporto pubblico locale è atteso da una vera “prova verità” a settembre, ma nel frattempo ci sono altri settori (bus turistici, lunga percorrenza, trasporti interregionali) che stanno soffrendo moltissimo. Serve anche per loro una politica di aiuti per non farli morire.

Le restrizioni alla mobilità delle persone che abbiamo dovuto adottare per contrastare la diffusione del virus hanno messo a dura prova tutti i settori dei trasporti. La nostra volontà è di non lasciare indietro nessuno e per questo abbiamo già adottato misure straordinarie che possono essere utilizzate dalle aziende per poter ripartire. Potenzieremo gli strumenti di supporto coi prossimi provvedimenti economici e anche utilizzando una quota delle risorse del Recovery Fund che arriveranno dall’Europa e vogliamo destinare al comparto dei trasporti.

Porti e aeroporti: servono tutti a prescindere o servono se effettivamente servono?

Sulla portualità come risorsa fondamentale per il rilancio economico del nostro Paese nel contesto europeo e mediterraneo mi sono più volte espressa. Quanto al settore aereo dopo la pandemia, l’unica risposta all’altezza della crisi può venire da una sua riforma complessiva: nei giorni scorsi ho avuto da Enac una prima bozza delle linee guida per la revisione del piano nazionale degli aeroporti. E’ un passo fondamentale nella costruzione di un percorso condiviso per potenziare gli scali nazionali e garantire collegamenti migliori in tutta la Penisola. Conto di chiudere la revisione entro la fine dell’anno.

Alitalia nel Programma Italia Veloce non c’è, ma probabilmente dovrà svolgere una funzione importante in una strategia di rilancio del Paese. E’ così? E a quali condizioni?

Alitalia deve essere rilanciata in discontinuità col passato. Questo il nostro obiettivo fin dall’insediamento del Governo. In un quadro di mercato internazionale profondamente mutato, abbiamo voluto non solo approfondire tutte le opportunità che si possono aprire per il settore aereo del nostro paese, ma realizzare anche un grande investimento industriale trasportistico e turistico. La nomina di Francesco Caio e di Fabio Lazzerini apre una nuova era per la compagnia di bandiera. Con le loro capacità professionali potranno far maturare le condizioni per una nuova, grande compagnia in grado di svolgere un ruolo anche geopolitico.

Porti: qual è la situazione dopo i casi di Trieste e Venezia? Siamo agli ultimi mesi prima di una importante tornata di nomine…

Su Venezia ho dato incarico alla struttura ministeriale competente di effettuare gli approfondimenti e ci muoveremo dopo aver ottenuto risposta dai tecnici. Su Trieste il Tar del Lazio ha dato ragione al Presidente D’Agostino, che è quindi tornato al timone dell’Autorità di Sistema Portuale. Ho sempre avuto fiducia nell’operato del Presidente D’Agostino e sono soddisfatta di questo esito.

La concorrenza ferroviaria è stata negli ultimi anni uno dei grandi atout del Paese. C’è il rischio di un ritorno all’indietro? Come vede l’evoluzione del sistema?

Non vedo perché dovremmo tornare indietro. Gli investimenti sul ferro e sul trasporto ferroviario sono una delle priorità del piano #ItaliaVeloce e un obiettivo strategico per quella transizione green nella mobilità alla base del nostro programma di Governo. La concorrenza ha fatto bene al settore ferroviario e anche nel futuro dovrà misurarsi con le direttrici di sviluppo indicate dallo Stato, il miglioramento del servizio per i viaggiatori, lo spostamento da gomma a ferro delle merci, la sostenibilità ecologica.

Molto è stato fatto per un trasporto più sostenibile nelle città: dalle biciclette ai monopattini, dallo sharing alla estensione delle zone a traffico limitato. Ma non siamo ancora all’applicazione dei Pums, ce la faranno le città?

Abbiamo delle linee guida europee a cui guardare, che ci hanno mostrato quali e quanti vantaggi possiamo trarre da Piani della mobilità fatti bene. Abbiamo un quadro normativo nazionale, con delle linee guida chiare e metodologie uniformi su tutto il territorio nazionale.

E abbiamo anche un discreto numero di città, anche medio-grandi e grandi, che hanno adottato i loro Pums o che sono a buon punto nella preparazione. Compito nostro è incentivare le modalità di spostamento più sostenibili e “smart”, abbiamo già destinato ai comuni complessivamente 3 miliardi per il rinnovo del parco bus, 2,6 miliardi per nuovi sistemi di trasporto “green” e più di recente 137 milioni per nuove ciclovie urbane.

Infine: cosa ancora resta da fare e quali sono i prossimi obiettivi?

Da quando sono al Ministero ad oggi abbiamo sbloccato complessivamente 12,5 miliardi tra opere pubbliche e finanziamenti, lo si può osservare dal nostro “contaopere” sul sito web del Mit. L’obiettivo è sempre questo: trasformare i finanziamenti – che ci sono – in cantieri utili per le persone, per la loro sicurezza e la loro qualità della vita.

Antonio Riva

Antonio D’Angelo

Pubblicato da RED il: 2/7/2020 h 17:08 - Riproduzione riservata