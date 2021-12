Ddl concorrenza: Mongelli (Faisa Cisal), nei trasporti si tenga conto di livelli di sicurezza e contributi previdenza complementare

(FERPRESS) – Roma, 30 NOV – “Esprimiamo forte preoccupazione per i contenuti del DDL Mercato e Concorrenza nel quale si ravvedono penalizzazioni e limitazioni ulteriori in fase di ripartizione del Fondo Nazionale in caso di ricorso all’In-House contrariamente a quanto prevede il dettame comunitario che parifica le diverse tipologie di affidamento”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 30/11/2021 h 12:18 - Riproduzione riservata