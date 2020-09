DB: un sondaggio rivela che 60% utenti prevede aumento dei passeggeri nel trasporto pubblico dopo la revoca delle restrizioni per il Coronavirus

(FERPRESS) – Roma, 21 SET – Il trasporto pubblico locale giocherà un ruolo chiave nel successo del traffico e del cambiamento climatico, anche in tempi di coronavirus. Lo dimostra un’indagine rappresentativa che DB Regio ha realizzato con il supporto dell’Associazione delle Imprese di Trasporto Tedesche in vista del convegno di settore Regio Signale.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it