DB Schenker trasforma ulteriormente la sua infrastruttura IT con Microsoft Azure

(FERPRESS) – Roma, 28 GEN -DB Schenker collabora con Microsoft per accelerare la trasformazione del fornitore di servizi logistici fino a diventare una delle principali società globali di logistica digitale. Nell’ambito di questa collaborazione, DB Schenker ha posto le prossime pietre miliari per l’evoluzione del suo futuro approccio “logistica come servizio”.

Markus Sontheimer, CIO / CDO di DB Schenker, ha dichiarato: “Noi di DB Schenker ci impegniamo per rendere la logistica futura sempre più intelligente. I nostri servizi digitali creeranno valore per i nostri clienti rendendo le catene di fornitura più guidate dai dati ed efficienti. L’utilizzo di Microsoft Azure aumenterà la nostra capacità di connettere senza problemi i nostri servizi basati su cloud con le nostre soluzioni logistiche reali”.

Ulrich Homann, Corporate Vice President e Distinguished Architect, Cloud + AI di Microsoft, ha dichiarato: “Gli investimenti nelle tecnologie digitali aiutano le aziende a reinventare le proprie attività e creare operazioni più agili e resilienti. Sfruttando Microsoft Azure, DB Schenker consente alle organizzazioni di ridefinire le loro catene di fornitura e accelerare la fornitura di nuovo valore per i clienti”.

DB Schenker eseguirà la migrazione dei servizi di infrastruttura chiave ad Azure. Ciò migliorerà la sicurezza, la velocità e la scalabilità dei servizi basati su cloud di DB Schenker. DB Schenker ha già avviato i primi progetti di migrazione al cloud utilizzando il programma Azure Migration in diverse organizzazioni nazionali. AMP supporta con best practice, indicazioni, accesso diretto ai tecnici di Azure, strumenti e servizi dei partner sovvenzionati.

Un nuovo servizio Big Data su Azure consentirà a DB Schenker di analizzare e ottimizzare volumi, capacità e prestazioni della catena di fornitura quasi in tempo reale. In una fase precedente di questa collaborazione, DB Schenker ha migrato senza problemi il suo intero spazio di lavoro digitale per oltre 60.000 dipendenti nel cloud affidandosi a Microsoft 365. L’efficienza e il comfort dell’ambiente di lavoro digitale sono stati fondamentali per la continuità aziendale e il nuovo modo di DB Schenker di lavorare in tempi di pandemia COVID-19.

