DB Schenker riprende le spedizioni terrestri nel Regno Unito dopo la pausa relativa alla Brexit

(FERPRESS) – Roma, 21 GEN – Ad oggi, DB Schenker ha ripreso le spedizioni terrestri in Gran Bretagna dopo una sospensione temporanea. Per le spedizioni da elaborare, resta della massima importanza che i documenti doganali necessari possano essere ottenuti in modo efficiente.

Cyrille Bonjean, responsabile del trasporto terrestre in Europa presso DB Schenker, spiega: “La ripresa del servizio è resa possibile lavorando a stretto contatto con i nostri partner commerciali e industriali per raccogliere contatti end-to-end e informazioni doganali, essenziali per lo sdoganamento”.

DB Schenker ha informato i clienti che le spedizioni nel Regno Unito saranno accettate e ritirate solo se i documenti minimi necessari per l’esportatore e l’importatore sono stati ricevuti e sono corretti. Per supportare i propri clienti, DB Schenker fornisce un documento completo che descrive le informazioni minime richieste che devono accompagnare ogni spedizione nel Regno Unito.

Le aziende europee e i loro clienti del Regno Unito possono anche trovare tutte le informazioni necessarie e modelli di documenti doganali pertinenti sul sito Web di DB Schenker. Inoltre, i clienti possono contattare i rappresentanti delle vendite e del servizio clienti che forniranno anche le informazioni.

DB Schenker continua a incoraggiare i suoi clienti dell’Unione Europea a consigliare ai propri importatori britannici di impegnarsi pienamente nei processi di importazione necessari per facilitare e accelerare lo sdoganamento delle loro spedizioni.

La sospensione temporanea delle spedizioni si era resa necessaria dopo che DB Schenker aveva identificato problemi significativi relativi alla consapevolezza del mercato e alla prontezza delle complessità doganali complete che si applicano dalla Brexit.

Cyrille Bonjean afferma: “In qualità di rete paneuropea di trasporto terrestre più grande d’Europa, DB Schenker ha scelto di fornire trasparenza e leadership per l’intero settore comunicando attivamente le molteplici sfide burocratiche doganali che l’industria europea e britannica stavano affrontando, invece di sperare solo per il meglio . Prendendo la difficile decisione di sospendere i ritiri delle spedizioni per un breve periodo, siamo stati in grado di proteggere la nostra rete di trasporto da potenziali code che interessano le piattaforme di trasbordo in tutta Europa ”.

