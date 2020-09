DB Schenker prende in carico i contratti di servizio a breve termine del concorrente Damco

(FERPRESS) – Roma, 4 SET – Il principale fornitore di servizi logistici globale DB Schenker ha approvato oggi un pacchetto di stabilità per i clienti del suo concorrente Damco. Destinato alle aziende interessate, il pacchetto include un’offerta per la presa in carico di contratti di servizio a breve termine della durata massima di due mesi alle stesse condizioni concordate con Damco. Con lo Stability Package, DB Schenker risponde ai disordini del mercato in seguito all’annuncio di A.P. Moeller-Maersk di interrompere il marchio Damco e la sua attività FCL NVOCC.

Pubblicato da GR il: 4/9/2020 h 13:44 - Riproduzione riservata