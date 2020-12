DB Schenker lancia il proprio blog globale “Logistics Matters” per interagire con il pubblico

(FERPRESS) – Roma, 3 DIC – Il fornitore di servizi logistici globale DB Schenker ha lanciato il proprio blog aziendale come nuova piattaforma per interagire con il pubblico. Chiamato “Logistics Matters” e dedicato a diventare un hub centrale e globale per storie e contenuti relativi all’azienda ma anche al business della logistica in generale, mira a dimostrare la rilevanza del settore. A partire da ora, la nuova piattaforma è accessibile su https://blog.dbschenker.com.

