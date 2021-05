DB Schenker: Christa Koenen sarà nuovo Chief Information Officer e Chief Digital Officer

(FERPRESS) – Roma, 7 MAG – Il Consiglio di vigilanza di Schenker AG ha nominato Christa Koenen come nuovo Chief Information Officer e Chief Digital Officer (CIO / CDO). La 49enne assumerà la sua nuova posizione il 1° settembre 2021.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it