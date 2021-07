DB Schenker acquisisce il gruppo logistico finlandese Vähälä Yhtiöt

(FERPRESS) – Roma, 27 LUG – DB Schenker continua il suo percorso di crescita in Finlandia. Cinque terminal e oltre 260 dipendenti si stanno ora unendo alla rete del principale fornitore di servizi logistici nel nord Europa, poiché DB Schenker in Finlandia ha concluso un accordo per acquisire l’intero capitale azionario di Vähälä Logistics Oy e delle sue consociate interamente controllate, note insieme Vähälä Yhtiöt.

Pubblicato da GR il: 27/7/2021 h 14:05