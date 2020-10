DB e SBB firmano memorandum per espandere ulteriormente i servizi ferroviari tra Germania e Svizzera

(FERPRESS) – Roma, 15 OTT – Deutsche Bahn (DB) e le Ferrovie Federali Svizzere (SBB) stanno espandendo ulteriormente i loro servizi di trasporto internazionale di passeggeri tra la Germania e la Svizzera. Entrambe le ferrovie hanno firmato oggi un memorandum d’intesa.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it