DB ripristina 20 linee con 245 Km di binari. Ulteriori linee per il traffico passeggeri e merci identificate per la rimessa in servizio

(FERPRESS) – Roma, 22 gIU – Deutsche Bahn (DB) riattiverà 20 rotte con una lunghezza di 245 chilometri per le operazioni ferroviarie. Le rotte sono la prima parte di rotte precedentemente chiuse, sulle quali in futuro si svolgerà nuovamente il traffico di passeggeri o merci. Negli ultimi mesi, un team di esperti DB ha identificato un portafoglio di rotte in tutta la Germania con una lunghezza totale di circa 1.300 chilometri per le quali esiste un potenziale di traffico. In gran parte, vale la pena riavviare il sistema dopo aver valutato costi e benefici.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da GR il: 22/6/2021 h 16:14 - Riproduzione riservata