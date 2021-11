DB rimuove il collo di bottiglia nella rete ferroviaria di Francoforte: completato binario aggiuntivo

(FERPRESS) – Roma, 29 NOV – Un collo di bottiglia nella rete ferroviaria di Francoforte è storia: la Deutsche Bahn (DB) sta mettendo in funzione oggi il secondo binario di nuova costruzione sull’Homburger Damm, a nord del centro città. Ciò significa che l’importante via di accesso alla stazione ferroviaria principale guadagnerà in modo significativo in stabilità. 25.000 passeggeri al giorno viaggeranno quindi in modo più affidabile in treno. Gli ICE possono entrare e uscire più velocemente dalla stazione ferroviaria principale, il che comporta notevoli miglioramenti per il traffico a lunga distanza a livello nazionale. Anche il trasporto locale beneficerà delle capacità aggiuntive. Ciò significa che ancora più persone possono passare dalla propria auto al treno ecologico. La Confederazione e la DB hanno investito circa 180 milioni di euro nell’ampliamento dell’infrastruttura di Homburger Damm.

Pubblicato da AB il: 29/11/2021 h 12:44 - Riproduzione riservata