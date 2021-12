DB rende i viaggi con i bambini più facili, economici e moderni

(FERPRESS) – Roma, 3 DIC – In futuro, dall’orario 2022, fino a quattro bambini fino a 14 anni inclusi potranno viaggiare gratuitamente sui trasporti a lunga percorrenza, indipendentemente dal rapporto familiare sui treni DB. In precedenza, i bambini viaggiavano gratuitamente se accompagnati dai genitori o dai nonni. Ora viaggiano gratuitamente anche con altri accompagnatori di età pari o superiore a 15 anni se indicati sul biglietto.

