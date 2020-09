DB Regio forma macchinisti e autisti di autobus per guida sostenibile e risparmia 100.000 tonnellate di CO2 all’anno

(FERPRESS) – Roma, 15 SET – Grazie alle nuove tecnologie telematiche e ai corsi di formazione per una guida sostenibile, DB Regio consentirà di risparmiare circa 100.000 tonnellate di CO2 all’anno su treni e autobus. Ciò corrisponde al consumo annuo di riscaldamento ed elettricità di una città tedesca di medie dimensioni.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it