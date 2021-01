DB Regio Bus avvia test per l’uso di autobus a idrogeno a Francoforte

(FERPRESS) – Roma, 28 GEN – Futuro verde per il trasporto pubblico: DB Regio Bus sta testando l’uso di un autobus a idrogeno a Francoforte. Il modello “H2.City Gold” del produttore portoghese CaetanoBus sarà in viaggio fine febbraio sulla rotta 59 Francoforte-Höchst.

Durante il viaggio a emissioni zero, i passeggeri beneficiano di sedili ergonomici, interni molto spaziosi e un’esperienza di guida notevolmente più silenziosa.

Il test è alla base di un’iniziativa per un traffico cittadino senza emissioni in Germania.

Guido Verhoefen, amministratore delegato di DB Regio Bus Mitte ha dichiarato “Le trasmissioni a emissioni zero negli autobus sono un elemento importante per la mobilità ecologica del futuro. In DB Regio Bus restiamo aperti ai nuovi sviluppi tecnologici. Siamo quindi molto orgogliosi del fatto che, con questo test, siamo in prima linea anche quando si tratta di propulsione a idrogeno “.

Dr.-Ing. Tom Reinhold, amministratore delegato della Frankfurter Nahverkehrsgesellschaft traffiQ ha detto: “La tecnologia delle celle a combustibile è una componente elementare del concetto urbano per rendere tutti i trasporti locali di Francoforte senza diesel. Siamo quindi molto lieti quando il nostro fornitore di servizi DB Regio Bus Mitte acquisisca esperienza con questa tecnologia “.

La città di Francoforte ha optato per un sistema misto di ricarica notturna nel deposito e celle a combustibile, che è più adatto per la rete di linea locale. Perché mentre i caricatori notturni sono più convenienti per i viaggi brevi, la tecnologia delle celle a combustibile sembra particolarmente adatta per i lunghi viaggi a causa della lunga autonomia.

Batterie, celle a combustibile e serbatoi di idrogeno sono alloggiati sul tetto dell’autobus. L’autobus a idrogeno riceve il carburante di cui ha bisogno in una stazione di servizio speciale sul terreno del parco industriale di Francoforte Höchst. Con una capacità di circa 37 kg di idrogeno, l’autobus ha un’autonomia fino a 400 km, secondo il produttore.

Elevato numero di passeggeri e densità di traffico, nonché brevi distanze tra le fermate con frequenti partenze e fermate: le esigenze dell’autobus a idrogeno a Francoforte sono considerevoli. Il test raccoglie esperienza e valori di consumo in condizioni reali. DB Regio Bus Mitte lavora a stretto contatto con l’azienda di trasporto pubblico urbano traffiQ.

L’anno scorso, DB Regio Bus Mitte ha testato unità di autobus alternative nel traffico cittadino di Francoforte. In luglio e agosto sono stati effettuati viaggi tra Griesheim e Unterliederbach con autobus elettrici del produttore francese Heuliez e del produttore tedesco MAN.

Pubblicato da GR il: 28/1/2021 h 11:08 - Riproduzione riservata