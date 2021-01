DB Regio Bayern e Siemens Mobility firmano un contratto per 31 treni regionali

(FERPRESS) – Roma, 29 GEN – DB Regio Bayern ha ordinato 31 treni regionali da Siemens Mobility. I treni serviranno sulle tratte tra Monaco, Passau e Ratisbona. Siemens Mobility fornirà 25 convogli Desiro HC a due piani e sei convogli Mireo a un piano. Il servizio passeggeri con i nuovi treni inizierà con il cambio di orario nel dicembre 2024.

“Siamo particolarmente lieti di essere stati in grado di vincere la gara d’appalto a livello europeo dalla Bayerischen Eisenbahngesellschaft. I treni moderni forniti dal nostro partner Siemens Mobility sono un contributo importante per garantire operazioni di alta qualità che attraggono ulteriori passeggeri nel trasporto ferroviario “, ha affermato Hansrüdiger Fritz, Presidente della Direzione regionale, DB Regio Bayern.

“I nostri treni regionali Desiro HC e Mireo sono sinonimo di maggiore esperienza e comodità per i passeggeri, massima disponibilità e sostenibilità. Entrambe le piattaforme ferroviarie sono molto apprezzate dai passeggeri e hanno già migliorato significativamente la soddisfazione dei passeggeri su molte tratte. Siamo lieti di aver ricevuto l’ordine di costruire 25 treni Desiro HC e sei treni Mireo per la rete Danubio-Isar “, ha affermato Albrecht Neumann, CEO Rolling Stock, Siemens Mobility.

I treni Desiro HC sono destinati all’uso sulla linea RE 3 Munich Hbf – Landshut Hbf – Plattling – Passau Hbf e fino all’apertura della 2a linea principale della S-Bahn a Monaco sulla RB 33 (Monaco di Baviera) – Freising – Moosburg – Landshut Hbf. I treni Mireo verranno utilizzati sull’aeroporto express RE 22 Munich Airport Terminal – Landshut Hbf – Regensburg Hbf. Dopo la messa in servizio della 2a linea, i veicoli della RB 33 saranno utilizzati per aumentare la frequenza nel traffico nelle ore di punta tra Monaco e Ratisbona o Plattling.

Per la rete Danubio-Isar, il BEG, che pianifica, finanzia e controlla il trasporto ferroviario regionale e suburbano per conto del Libero Stato di Baviera, ha specificato nuovi veicoli senza barriere e climatizzati con una capacità elevata e ha stabilito ulteriori specifiche minime , per esempio per WLAN e informazioni sui passeggeri. Allo stesso tempo, il BEG sostiene il finanziamento della nuova flotta di veicoli concedendo una garanzia del servizio del debito.

DB Regio ha optato per Desiro HC a quattro auto di Siemens. Offrono 350 posti in 2a classe e 20 posti in 1a classe. Per una maggiore flessibilità e spazio extra, fino a tre Desiro HC possono essere accoppiati e azionati come una singola unità. Il Mireo a quattro auto offre 250 posti in 2a classe e 14 posti in 1a classe. Sulle piattaforme con un’altezza standard di 76 cm, le persone su sedia a rotelle possono salire e scendere senza assistenza. Un’area polifunzionale è situata ad ogni ingresso delle auto ei treni sono privi di barriere per i passeggeri a mobilità ridotta. Inoltre, a bordo è presente un sollevatore elettrico per assistere le persone su sedia a rotelle a entrare e uscire dalle stazioni con piattaforme basse. Un sistema di informazioni sui passeggeri in tempo reale fornisce gli orari di arrivo e di partenza correnti, nonché le opzioni di collegamento a ciascuna fermata. I treni sono dotati di speciali vetri ad alta frequenza sviluppati da Siemens Mobility che migliorano notevolmente la ricezione del cellulare. I passeggeri possono anche aspettarsi il servizio WLAN gratuito sui treni, cortesemente dello Stato libero di Baviera.

Siemens Mobility aveva già ricevuto un ordine da DB Regio Bayern a metà del 2020 per la fornitura di 18 convogli elettrici Desiro HC a due piani a quattro e otto carrozze elettriche a due piani. Questi treni sono previsti per il servizio nella rete Franconia-Turingia meridionale. Anche in questo caso, il BEG, insieme allo Stato della Turingia, ha specificato nuovi veicoli senza barriere e climatizzati con capacità elevate.

Albrecht Neuman, CEO Rolling Stock, Siemens Mobility: “Stiamo costruendo il Desiro HC – un treno a due piani ultramoderno che ha vinto il German Mobility Award nel 2020 – per la rete Franconia-Turingia meridionale. I treni offrono una migliore esperienza dei passeggeri con un massimo di 634 posti, aria condizionata, prese di corrente sui sedili e WLAN gratuita. I treni a sei carrozze hanno 634 posti a sedere, i treni a quattro carrozze viaggiano anche accoppiati su tratti del percorso ad alta richiesta e offrono quindi fino a 780 posti. I treni dispongono anche di un sistema di diagnostica dei treni intelligente e predittivo e di un sistema avanzato di informazioni sui passeggeri. Le linee di vista generose e le grandi finestre assicurano un’atmosfera piacevole. ”

L’inizio del servizio passeggeri è previsto a partire da dicembre 2023. I treni sono destinati alle linee RE 19 Norimberga – Bamberg – Coburg – Erfurt / Sonneberg, RE 20 Norimberga – Bamberg – Würzburg, RE 42 Norimberga – Bamberg – Lichtenfels – Saalfeld, RE 49 e Norimberga – Bamberg – Lichtenfels – Coburg e RB 25 Bamberg – Kronach.

La linea RE 19 Norimberga – Erfurt / Sonneberg circolerà sulla linea ad alta velocità VDE 8, per la quale questi treni a sei carrozze sono dotati della più recente tecnologia di controllo dei treni ETCS. Inoltre, i treni sono a tenuta di pressione per i viaggi veloci nelle gallerie. Con una velocità massima di 190 km / h, sono tra i treni regionali più veloci in circolazione in Germania.

