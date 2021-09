DB presenta una mozione urgente contro lo sciopero del GDL. Ricorso al tribunale del lavoro

(FERPRESS) – Roma, 2 SET – Nell’interesse dei suoi clienti, Deutsche Bahn AG (DB) è intenzionata a intraprendere un’azione legale contro lo sciopero in corso del sindacato tedesco dei conducenti di locomotive (GDL): la società ha presentato un’istanza di ingiunzione contro il tribunale del lavoro di Francoforte am Main contro gli scioperi organizzati dal GDL.

Martin Seiler, direttore del personale di DB, ha dichiarato: “Il diritto di sciopero è un bene prezioso. Tuttavia, gli scioperi sono consentiti solo se rientrano nel quadro della legge applicabile. A nostro avviso, questo non è il caso degli scioperi del GDL. Ecco perché dobbiamo agire ora nell’interesse dei nostri clienti e dipendenti e far rivedere legalmente gli scioperi”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 2/9/2021 h 10:33 - Riproduzione riservata