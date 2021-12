DB: più treni notte per l’Europa: lanciate due nuove linee Nightjet. La Vienna-Monaco-Parigi e Zurigo-Colonia-Amsterdam

(FERPRESS) – Roma, 13 DIC – Da lunedì prossimo, l’Europa si avvicinerà ancora di più in treno: con Vienna – Monaco – Parigi e Zurigo – Colonia – Amsterdam, in occasione del cambio di orario verranno lanciati due nuovi collegamenti ferroviari notturni. Queste due linee segnano l’inizio di un’offensiva congiunta sui treni notturni delle Ferrovie Federali Austriache (ÖBB), della Deutsche Bahn (DB), della SNCF francese, delle Ferrovie Federali Svizzere (SBB) e in collaborazione con le Ferrovie Olandesi (NS). Ulteriori linee sono già specificamente previste. Le linee Berlino – Bruxelles e Berlino – Parigi inizieranno a dicembre 2023.

