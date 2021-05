DB-ÖBB EuroCity: al via, dal 27 maggio, il collegamento giornaliero Monaco – Rimini

(FERPRESS) – Roma, 25 MAG – Al via dal 27 maggio il collegamento giornaliero Monaco-Rimini-Monaco dei DB-ÖBB EuroCity che sarà operativo fino all’11 settembre, con l’obiettivo di facilitare l’arrivo dei turisti tedeschi e austriaci sulle coste romagnole.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it