DB: nessun aumento del rischio di COVID19 per i dipendenti dei treni a lunga percorrenza. I risulti di uno studio

(FERPRESS) – Roma, 10 SET – Non vi è alcun aumento del rischio di COVID19 per i dipendenti sui treni a lunga percorrenza operati da Deutsche Bahn (DB). Ciò è dimostrato dal primo studio congiunto di DB Fernverkehr e della Charité Research Organization.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it