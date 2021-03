DB nel 2021 investirà circa 12,7 miliardi di euro nella “Nuova rete per la Germania”

(FERPRESS) – Roma, 5 MAR – Con investimenti record e un nuovo programma di lavoro, DB sta rendendo l’infrastruttura ferroviaria ancora più adatta. “Stiamo costruendo una nuova rete per la Germania e gettando le basi per il ciclo tedesco”, afferma Ronald Pofalla, boss di DB Infrastructure.

“La ferrovia è al centro del cambiamento climatico. Questo è il motivo per cui stiamo investendo più che mai e stiamo aumentando il ritmo per il rinnovamento e una maggiore capacità della rete ferroviaria”, continua Pofalla. Quest’anno circa 12,7 miliardi di euro da DB, governi federali e statali confluiranno nell’infrastruttura ferroviaria (12,2 miliardi di euro nel 2020). Questa è la somma più alta che sia mai stata stanziata per ammodernamento, manutenzione, nuova costruzione ed espansione della rete ferroviaria e delle stazioni in un anno. Nel 2021, DB si occuperà di oltre 1.900 chilometri di binari, più di 2.000 scambi, quasi 140 ponti e circa 670 stazioni in tutta la Germania.

Il programma di lavoro “Nuova rete per la Germania” si basa su quattro pilastri. Con l’assunzione di dipendenti, l’aumento dell’uso di strumenti di costruzione e pianificazione digitali, la manutenzione predittiva e la digitalizzazione delle ferrovie, il ritmo della rete sta aumentando in modo significativo.

Per poter implementare tutti i progetti, DB nel 2021 amplierà i suoi team: 2.000 ingegneri e supervisori di costruzione e 1.700 addetti alla manutenzione rafforzeranno i ranghi. Circa il 20% in più di dipendenti è previsto solo per la direzione dei lavori delle moderne stazioni ferroviarie.

In tal modo, DB desidera realizzare importanti progetti fino al 25% più velocemente e in modo più efficiente. Gli strumenti digitali, come il Building Information Modeling (BIM), la partecipazione precoce del pubblico e il Planning Acceleration Act sono importanti catalizzatori per questo.

Inoltre Deutsche Bahn sta equipaggiando i suoi circuiti, come la linea ad alta velocità Hannover – Würzburg, con circa 1.300 sensori intelligenti sugli interruttori. Con questa riparazione predittiva, punti e tracce vengono riparati in una fase iniziale prima che si verifichi un guasto. L’anno scorso DB ha già utilizzato la tecnologia intelligente per evitare malfunzionamenti di quasi 5.000 punti.

Digital Rail Germany compirà ulteriori fasi nel 2021: tra cui l’equipaggiamento delle prime sezioni del corridoio merci Reno-Alpi con il sistema di controllo europeo ETCS e l’introduzione della tecnologia di interlocking digitale a Donauwörth in Baviera. A ottobre, i primi veicoli ad Amburgo guideranno in modo altamente automatizzato su una sezione digitalizzata della S-Bahn.

Una pianificazione ulteriormente ottimizzata e infrastrutture di costruzione aggiuntive come ponti sostitutivi e binari di raccordo dovrebbero significare che i cantieri saranno molto meno evidenti per i clienti nel 2021. L’interferenza nella rete è già al livello più basso dall’inizio della registrazione. Il motivo più importante: la manutenzione predittiva, con la quale è possibile identificare e correggere gli errori in una fase iniziale.

Ronald Pofalla: “’Nuova rete per la Germania’ – che sta per una ferrovia attraente nella zona, per più merci sui binari e il ciclo tedesco. Stiamo trasformando la ferrovia rispettosa del clima in un modo di trasporto ad alte prestazioni, accumulando risorse considerevoli per questo, una pianificazione più rapida ed efficace e possiamo costruire in modo più sostenibile “.

Una panoramica di importanti progetti di costruzione quest’anno (selezione):

• Espansione infrastrutturale sulle rotte

◦ Norimberga – Erfurt,

◦ Berlino – Dresda e

◦ Braunschweig – Wolfsburg (Weddeler Loop) e

◦ al nodo di Colonia

• Riabilitazione della linea ad alta velocità Hannover – Würzburg nella tratta Kassel – Göttingen

• Lavori di ristrutturazione

◦ la rotta Amburgo – Berlino e

◦ tra Francoforte sul Meno e Mannheim (Riedbahn).

• Messa in servizio della linea elettrificata Ulm – Friedrichshafen

Anche le stazioni grandi e piccole crescono con loro: nelle principali stazioni ferroviarie di Francoforte sul Meno, Stoccarda, Hannover e Monaco di Baviera, DB sta effettuando i più grandi lavori di ristrutturazione nella storia dell’azienda per viaggiatori e visitatori. Le stazioni ferroviarie di piccole e medie dimensioni ottengono più comfort e un aspetto più attraente.

