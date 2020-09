DB: fa a meno del diesel e testa carburanti alternativi. Nel 2050 non ci saranno più veicoli DB alimentati a diesel

(FERPRESS) – Roma, 8 SET – Deutsche Bahn sta facendo a meno del diesel convenzionale per diventare un’azienda climaticamente neutra entro il 2050. A tal fine, DB sta esaminando varie opzioni per azionamenti e carburanti alternativi.

Il treno di prova TrainLab funziona già con un eco-diesel che riduce le emissioni di CO2 del 90%. Da ottobre il Sylt Shuttle tra Westerland e Niebüll sarà in viaggio per un test con eco-diesel rispettoso del clima. Sono previsti ulteriori test nelle normali operazioni ferroviarie.

Sabina Jeschke, membro del consiglio di amministrazione di DB per la digitalizzazione e la tecnologia ha detto “Le ferrovie diventeranno climaticamente neutre solo se diremo addio al diesel. Dobbiamo ridurre radicalmente il consumo di combustibili fossili e portarli a zero. Nel 2050 DB non guiderà più un solo veicolo con diesel. Con un consumo annuo di oltre 250 milioni di litri di diesel, questa è una sfida e la stiamo affrontando. Affinché i carburanti e gli azionamenti alternativi possano essere utilizzati su rotaie, su strada e in volo, il settore dei trasporti e l’industria devono spingere in modo massiccio la ricerca e lo sviluppo “.

Nel TrainLab e nel Sylt Shuttle vengono utilizzate due varianti di eco-diesel, che sono realizzate interamente o parzialmente da residui organici lavorati e rifiuti. I motori diesel del treno di prova hanno funzionato senza problemi e non hanno dovuto essere aggiornati tecnicamente. Sono attualmente in corso i preparativi per utilizzare l’eco-diesel su scala più ampia nel trasporto regionale nel Baden-Württemberg.

Poiché non esiste una soluzione unica per la sostituzione del gasolio, DB sta testando carburanti alternativi e trasmissioni alternative. I primi veicoli ibridi sono già in uso. Ci saranno anche treni a batteria che verranno caricati sulle cosiddette isole della linea aerea, un breve tratto elettrificato, per la sezione successiva del percorso. Sono previsti anche treni con propulsori a idrogeno.

